Ani Novák se v Číně necítil zcela fit, ale ve sprintu on i Šeller prošli do čtvrtfinále. A postup je jejich společným cílem i ve středu. „Chceme do finále a tam být do šestého místa," nebojí se Novák a počítá s tím, že na náročných tratích v Čang-ťia-kchou bude třeba pošetřit síly.