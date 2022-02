PEKING (od našeho zpravodaje) - Podceňované Češky tak mohly odcházet po čtvrtfinálovém vyřazení se vztyčenou hlavou.

Vybavíte si zápas, kdy jste si takhle zachytala?

Byl to slušný kolotoč, co si budeme povídat. Hodně střel, ale asi nemůžu říct, že to byl nejtěžší zápas v životě. Gólmani mají rádi, když na ně střely jdou a můžou se hýbat. My jsme si to všechny užily, mohly jsme porovnat síly s velmocí, takže jsem za ten zápas opravdu ráda. Můžeme odjet se vztyčenou hlavou.

Čekala se výrazná americká dominance. Co se dělo v kabině o přestávkách za stavu 0:0 a 1:1?

Říkaly jsme si, abychom zůstaly v klidu. Že na ně v klidu máme a můžeme hrát vyrovnaný hokej. A abychom hlavně neodstupovaly od našeho playbooku. Užívaly jsme si to, každou minutu, každou sekundu.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Česká brankářka Klára Peslarová si na nudu stěžovat nemůže.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

S vaším velkým přispěním...

Je to strašně těžké s minimem střel, ale holky se tlačily do brány a Američanky úplně všechno blokovaly, byly obětavé. Já se taky snažila všechno zastavit, bohužel na tři góly jsem byla krátká. Jsem ale nesmírně pyšná na to, co holky dneska převedly. Teď jen soustředit se na další turnaje, vzít si to dobré a vylepšit maličkosti.

Řekla byste, že ze strany Američanek došlo k podcenění vaší síly?

Bylo to pro ně taky těžké, nevěděly, co od nás čekat, stejně jako my od nich. Bohužel je tady to špatné pravidlo, že si s nimi nemůžeme poměřit síly v základní skupině. To bych uvítala. Je jedno, jestli hrajeme proti Dánsku nebo Kanadě. Do každého zápasu jdeme na sto procent.

V zápase jste se překvapivě ujaly vedení, které ale vydrželo jen 48 sekund. Neblesklo vám hlavou, co kdyby...?

Mělo to tak asi být. Asi jsme nečekaly, že na nás Američanky po inkasovaném gólu tak vlítnou. S prominutím jsme je nasraly, takže se to asi dalo čekat. Šly agresivně do brány a padl tam šťastný gól.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Bezprostřední radost českých hráček po vstřelené brance.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

Inkasovala jste i po situaci, kdy jste byla bez hokejky. O to víc to asi mrzí, že?

Bylo to těžké, točily nás v pásmu a pro holky je těžké věnovat se brankářce, jestli má hokejku. Samozřejmě mi na konci hokejka chyběla, bylo to jedno s druhým. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Pro ně to byl šťastný gól, pro nás naopak.

A vy jste si pak bez helmy pěkně zanadávala...

To ke sportu patří. Ale doufám, že se rodiče zrovna na toto nekoukali. (smích)

Zůstane jen dobrý pocit z vyrovnaného zápasu s USA? Nebo přece jen trochu mrzí prohry a výkony v základní skupině?

Mrzí. Ale jdeme zápas od zápasu a co bylo, to bylo. Bohužel, nebo bohudík to tak mělo být. A aspoň jsme si mohly poměřit síly s Amerikou. A kdo to může říct, že s nimi hrál takhle vyrovnaný hokej.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters České hokejistky po čtvrtfinálové porážce s USHA na OH v Pekingu.Foto : Jonathan Ernst, Reuters

Před utkání se na vaše hlavy snášela slova o outsiderkách. Co byste vzkázala kritikům?