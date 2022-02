PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Výsledek mluví za všechno, tohle určitě není to, co si představujeme a chceme," říkal posmutněle Dvořák po úvodním dnu. Češi po první jízdě figurovali na 23. místě, jednadvacátým časem ve druhém kole si pak o jednu příčku polepšili.

„Nevím, co k tomu říct, je mi to líto. Jízdy nejsou takové, jak bych chtěl. Druhá byla malinko lepší, ale ta třináctka tady, to je zlo. Co k tomu dodat, je to zklamání," krčil rameny Dvořák s odkazem na těžkou zatáčku číslo třináct, která je prubířským kamenem dovednosti pilotů.