Rekordní výprava! Do Pekingu vyrazí 113 sportovců. Ale čekají se změny

Žádný sport neproběhne na zimních olympijských hrách bez české účasti, výprava mířící do Pekingu bude rekordní. Plénum Českého olympijského výboru schválilo 113 sportovců, je však více než pravděpodobné, že jmenný seznam dozná do startu her 4. února řady změn.

Členkami rekordní české výpravy pro OH v Pekingu jsou i Eva Samková, Ester Ledecká a Martina Sáblíková.

Článek Rekordní číslo ale padne jistě, vždyť dosud bylo zimním maximem 95 sportovců na předchozích zimních hrách v Pchjongčchangu. Velikostí výpravy už se blíží spíše letním hrám, vloni do Tokiu čítala 115 aktivních účastníků. Čím to? Velký vliv má premiérový start hokejistek pod pěti kruhy, kde si premiéru v českých barvách odbydou i skokanky na lyžích či dvojice curlerů. V nominaci je dokonce 114 jmenných položek (k tomu 140 členů doprovodu), Ester Ledecká figuruje opět jak mezi lyžařkami, tak mezi snowboardistkami a bude obhajovat oba triumfy z Pchjongčchangu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Český olympijský tým 🇨🇿 (@olympijskytym) Ve výpravě jsou i další dvě majitelky zlatých olympijských medailí, byť jejich přípravu výrazně poznamenala zranění. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si při pádu bruslí pořezala stehno, ale již opět trénuje, u snowboardkrosařky Evy Samkové se zřejmě bude při léčbě obou zlomených kotníků čekat do poslední chvíle. „Podmínka účasti sportovce samozřejmě je, aby měl odpovídající zdravotní stav. Rozhodnou její lékaři,“ připomíná sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Dodatečně bude doplněno do výpravy jméno jednoho hokejisty a biatlonisty, pilot dvojbobu Adam Dobeš musí čekat, zda se o víkendu podaří nominovat druhou českou posádku. Další místa u lyžařů a snowboardistů může přinést realokace, velký vliv na podobu týmu mohou mít pochopitelně i pozitivní testy koronavirus. Předseda je optimistou Z Pchjongčchangu přivezli Češi sedm medailí, předtím ze Soči dokonce osm. Aktuální sezona ale k velkému optimismu nevybízí. „Jako šéf olympijského výboru našim sportovcům věřím. Ester Ledecká a Martina Sáblíková jsou stálice, máme skvělé biatlonisty a držíme pěsti Evce Samkové, aby se stihla uzdravit. A třeba se dočkáme i nějakého skvělého překvapení,“ věří předseda ČOV Jiří Kejval. Česká nominace na ZOH v Pekingu Akrobatické lyžování Diana Cholenská, Nikol Kučerová (obě skikros) Běh na lyžích Muži: Adam Fellner, Michal Novák, Petr Knop, Jan Pechoušek, Luděk Šeller. Ženy: Barbora Antošová, Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Petry Hynčicová, Kateřina Janatová, Petra Nováková, Sandra Schützová. Biatlon Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík. Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková. Jméno 5. muže bude doplněno do pondělí 17. 1. Boby Adam Dobeš (dvojbob, jen pokud se nominuje 2. česká posádka), Dominik Dvořák (dvojbob, čtyřbob), Jakub Nosek (dvojbob, čtyřbob), Jan Šindelář (čtyřbob), Dominik Záleský (čtyřbob, při nominaci 2. posádky i dvojbob). Curling Tomáš Paul, Zuzana Paulová (oba smíšené dvojice) Krasobruslení Michal Březina (muži, týmy), Eliška Březinová (ženy, týmy), Michal Bidař, Jelizaveta Žuková (oba sportovní dvojice, týmy), Filip Taschler, Natálie Taschlerová (oba taneční páry, týmy). Lední hokej Muži: Patrik Bartošák, Roman Červenka, Michael Frolík, Šimon Hrubec, Tomáš Hyka, Jakub Jeřábek, Lukáš Klok, Ronald Knot, Jan Kovář, David Krejčí, Tomáš Kundrátek, Radan Lenc, Vojtěch Mozík, Michal Řepík, Lukáš Sedlák, David Sklenička, Jiří Smejkal, Vladimír Sobotka, Matěj Stránský, Michael Špaček, Libor Šulák, Roman Will, Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna. Jméno 25. muže bude doplněno do čtvrtka 20. ledna. Ženy: Kateřina Bukolská, Sára Čajanová, Pavlína Horálková, Klára Hymlárová, Samantha Kolowratová, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Aneta Lédlová, Natálie Mlýnková, Alena Mills, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Kristýna Pátková, Daniela Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Vendula Přibylová, Tereza Radová, Lenka Serdar, Viktorie Švejdová, Aneta Tejralová, Tereza Vanišová, Kateřina Zechovská. Rychlobruslení Martina Sáblíková (3000 m, 5000 m), Nikola Zdráhalová (1000 m, 1500 m, 3000 m, hromadný start) Rychlobruslení na krátké dráze Michaela Hrůzová (500 m, 1000 m) Saně Muži: Michael Lejsek (jednotlivci), Zdeněk Pěkný, Filip Vejdělek (oba dvojice), ženy: Anna Čežíková. Severská kombinace Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval Sjezdové lyžování Muži: Kryštof Krýzl (slalom, obří slalom, kombinace, týmy), Jan Zabystřan (slalom, obří slalom, super-G, sjezd, kombinace, týmy). Ženy: Martina Dubovská (slalom), Ester Ledecká (obří slalom, super-G, sjezd, týmy), Barbora Nováková (obří slalom, super-G, sjezd, týmy), Elese Sommerová (slalom, obří slalom, týmy). Skeleton Anna Fernstädtová Skoky na lyžích Muži: Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala. Ženy: Karolína Indráčková, Klára Ulrichová. Snowboarding Muži: Jan Kubičík (snowboardkros). Ženy: Vendula Hopjaková (snowboardkros), Ester Ledecká (paralelní obří slalom), Šárka Pančochová (Big Air, slopestyle, U-rampa), Eva Samková (snowbaordkros).

