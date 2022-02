Peking (od našeho zpravodaje) - Sáblíkovou potkaly na sklonku roku nečekané trable, během soustředění v italském Collalbu nešťastně upadla na ledě a bruslí si rozřízla stehenní sval. Finální příprava tak dostala výraznou ránu a čtyřiatřicetiletá matadorka odlétala do Pekingu s obavami. Ty ale parádní, byť nakonec těsně neúspěšný boj o medaili rozpustil.

„Od trojky jsem byla na ledě dvakrát. První trénink byl těžší, trošku bolely nohy. V pondělí už to bylo v pohodě, chytila jsem se vláčku kluků a jela tempo. Přišlo mi to geniální. Trojka mě dostala do dobré nálady. Holky se mnou musí počítat, forma se nikam neztratila," pochvalovala si Sáblíková.

Pro čtyřiatřicetiletou závodnici představuje pětikilometrová distance rezervoár největších úspěchů a v žebříčku oblíbenosti jasně figuruje na prvním místě. Současně jde ale o závod, který jde ruku v ruce s největší bolestí. „Třeba proti trojce je to hodně jiný závod. Říká se, že je to jen o pět kol navíc. Ale ty právě bolí absolutně nejvíc. V Pekingu je led těžký a při závodech kluků bylo vidět, že po třech kilometrech začali někteří hodně zpomalovat. Bude to, vždycky to je hodně náročný závod. Jsem zvědavá, jaké to bude," líčila majitelka šesti olympijských medailí.

Lehkou starost Sáblíkové dělá večerní start. „Startuje se až někdy ve tři čtvrtě na devět. To je trochu nevyzpytatelné. Ale když se v den závodu prospím ráno, tak budu večer ready," usmívala se. A na detailnější taktiku bude čas až po losu, kdy bude znát soupeřku do páru. „Dobrý los by mi spravil náladu. Už po prvních kolech s trenérem zhruba víme, na co se dá jet. Pak se ladí, jestli se pokusit zrychlit a podobně," popisovala.

Sáblíková na pětikilometrové trati svedla řadu památných bitev. Jaká ji uvízla v paměti nejhlouběji? „Pořád asi zlato z Vancouveru. Tam to bylo osobní, byla to odplata za čtvrté místo z Turína. Nebyl to jednoduchý závod, nesmírně těžký. A na kterou bych nejraději zapomněla? Asi ta, při které jsem na MS v Calgary upadla. Jinak vzpomínám ráda na každou pětku. Co závod, to příběh," přemítala.