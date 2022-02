Šestadvacetiletá Shiffrinová se na sjezdovce přezdívané "The Ice River" nevešla do jedné z úvodních branek. Po podklouznutí se postavila zpět na lyže a dojela pomalu do cílového prostoru. "Je to velké zklamání. Těžko říct, jak by se mi vydařil zbytek jízdy. Ale den skončil prakticky dřív, než začal," uvedla dvojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná mistryně světa.