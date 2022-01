Snowboardistka Maděrová doplní na OH Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Maděrová dlouho figurovala těsně pod čarou. Nakonec uspěla poté, co Kanada možnost doplnění nevyužila.

"Samozřejmě jsem nadšená a nemůžu se dočkat! Popravdě jsem si to za poslední dny trochu vymodlila. Když jsem se to dozvěděla, nemohla jsem tomu uvěřit," uvedla čtvrtá z paralelního slalomu na juniorském mistrovství světa v roce 2020 v tiskové zprávě.

Vyrovnané kariérní maximum! 💥 Zuzana Maděrová se podruhé v kariéře probojovala do TOP20 Světového poháru. V paralelním slalomu v Bad Gasteinu skončila v úterý devatenáctá. 💪🇨🇿

"Budu se snažit o co nejlepší výsledek, abych co nejlépe reprezentovala Českou republiku. Ale vzhledem k tomu, že budu jedna z nejmladších účastnic v naší disciplíně, chci si hlavně užít atmosféru a brát celou olympiádu jako skvělou zkušenost," řekla Maděrová.

Diana Cholenská na archivním snímku se stříbrem ze skikrosu z olympijských her mládeže.Foto : Twitter @olympijskytym

"V hlavě jsem pořád nastavená tak, že do Pekingu pojedu a porvu se o co nejlepší výsledek. Udělám maximum pro to, abych byla součástí české výpravy," řekla Cholenská po vyšetření u fyzioterapeuta Pavla Koláře, na základě jehož doporučení se rozhodne příští týden.