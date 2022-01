Zázrak se nekoná, Samková zůstane doma. Zahojím se a vrátím, slíbila

„A jakékoli jiné rozhodnutí by znamenalo riziko nejen pro sportovní kariéru, ale i pro civilní život," přidal další člen konzilia profesor Pavel Kolář, a tak Samková nemusela nad nelehkým verdiktem váhat.

„Rozhodnutí nejet do Pekingu bylo těžké, ale správné. Teď se soustředím na to, abych se uzdravila a fungovala dál," líčila Samková, která po zlatě v Soči slavila před čtyřmi lety v Pchjongčchangu bronz. „Říkala jsem, že olympiáda není nejdůležitější věc na světě, a teď můžu dokázat, že to tak cítím," říkala zklamaně, ale odhodlaně.