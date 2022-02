Dnes šestinásobná mistryně světa nic nepodcenila. Hned po startu se ujala vedení, které bez větších problémů udržela až do cíle. "Nebyla jsem si stoprocentně jistá, ale protože jsem nikoho kolem sebe periferně neviděla, věřila jsem, že jsem první. Byl to neuvěřitelný okamžik, vůbec mi to v té chvíli nepřišlo skutečné," popsala své pocity Jacobellisová, jež v Pekingu získala první zlatou medaili pro USA a stala se nejstarší americkou vítězkou v historii zimních her.