Takové zápasy jsou pro gólmana noční můra. Skoro pořád jsem se koukal na druhou stranu hřiště, pořád jsme byli u nich. Říkal jsem si: ´Pojďme tam něco dát.´ Věřil jsem, fakt jsme hráli dobře. Byla jen otázka času, kdy to tam padne. Dali jsme i několik tyček, ale jen jeden gól...

Nielsen to udělal dobře. Spíš mě mrzí, že kdybych to chytil, mohli jsme třeba brzy vyrovnat na 1:1.

Čekal jste, že Nielsen půjde do bekhendového blafáku?

On má dvě věci a já čekal tu první – střelu mezi betony. Dělá to fakt dobře, naznačil mi střelu mezi betony a šel do kličky...