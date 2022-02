"Jsem strašně moc hrdý na holky, jaký podaly výkon proti Americe. Dokázaly si, že mohou hrát s nejlepším týmem na světě. Ale co se týče turnaje, jsem zklamaný. Myslím, že holky taky. S naším výkonem obecně nejsem spokojen. My jsme věděli, jaký máme potenciál a ten jsme, myslím, nenaplnili. Věděli jsme, že máme na víc," řekl novinářům po nočním příletu do Prahy Pacina.

Češky si cestu k případnému boji o medaili přivřely tím, že po porážkách s outsiderem z Dánska a Japonskem nedokázaly vyhrát skupinu a ve čtvrtfinále se nevyhnuly Američankám. "Stoprocentně ten tým mohl bojovat o semifinále nebo o bronz. Zároveň si myslím, že jsme potřebovaly ten zápas s Amerikou právě ve čtvrtfinále. Musely se stát ty dva zápasy, abychom si ujasnily pár věcí. Bylo by skvělé, kdyby to byl s USA zápas o medaile. Na druhou stranu cítím, že se stalo to, co se mělo stát a pomůže nám to do budoucna. Tahle olympiáda by měla být jen začátek pro ženský hokej. Myslím, že tým z toho může nabrat nové zkušenosti do dalších olympiád," uvedla kapitánka Alena Mills.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters Česká brankářka Klára Peslarová v akci během olympijského čtvrtfinále.Foto : Jonathan Ernst, Reuters

"Nejpozitivnější je ten ohlas. Když jsme šli po utkání s Američankami z ledu, tak Švýcarky, které nás moc nemusejí, tam stály v řadě a tleskaly nám. Kanaďanky, Američanky, Finky za námi pořád chodily, vidí ten potenciál. Prezident kanadské asociace Tom Renney říkal, že jsme třetí nejlepší tým na světě. Jenže když to neukážeme na ledě, jsou nám tyhle řeči houby platné," řekl Pacina. "Možná hrálo roli, že byl krátký odstup od olympijské kvalifikace, možná to, že s námi nebyl kondiční trenér Filip Raptopulos. Tím nám vypadlo prakticky 50 procent realizačního týmu. Jako když letadlo letí na jeden motor," přemítal kouč.

Stále není jasné, zda bude u týmu pokračovat. "Pokud svaz a sportovní agentura budou mít zájem o to, abychom z Itálie (z další olympiády) přivezli medaile, tak se musí nastavit podmínky, které tady ještě nikdy nebyly. Musíme pracovat úplně jinak, dlouhodobě. Ne se sejít jednou za pár měsíců s tím, že dáme dohromady nějaký tým. Pokud ta ochota bude, tak myslím, že spousta holek by chtěla přivézt medaili. Já bych tomu byl taky otevřený," podotkl Pacina.

Hokejistky dopadly při své premiéře pod pěti kruhy lépe než jejich mužští kolegové, kteří ani nepostoupili do čtvrtfinále. "Já na to nekoukám tak, že je to souboj mezi námi a chlapy. Člověk přeje, ať se daří nám i jim. Na druhou stranu doufám, že by z toho třeba mohlo kápnout více podpory pro nás. To by nám určitě nevadilo, pro rozvoj ženského hokeje je to potřeba," řekla s úsměvem Mills.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Česká hokejistka Lenka Serdar v souboji s čínskou přesilou.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

"Mně se ten chlapský tým tak líbil, jak byli kluci super sestavení. Hodně jich znám, pracoval jsem s nimi různě po NHL. Ta konkurence je tak těžká, že bych nikomu nic nevyčítal. Abych byl upřímný, (trenérovi) Filipovi (Pešánovi) nezávidím," řekl Pacina.

Pochválil organizaci her, byť olympiádu provázejí mimořádné restrikce kvůli koronaviru. "Podmínky byly dobré. Bylo to dobře zorganizované, o tom žádná. Ale samozřejmě tahle doba nemá jak s olympiádou, tak s normálním životem vůbec nic společného. Já byl na čtyřech olympiádách, tohle vzhledem k situaci nemělo pocity olympiády. Kromě toho, že jsme mohli být v jídelně mezi ostatními a vidět všechny hráče, trenéry nebo sportovce," podotkl Pacina.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Tomáš Pacina na tréninku ženské hokejové reprezentace.Foto : Kateřina Šulová, ČTK