Peking (od našeho zpravodaje) - Čtyřiadvacetiletá Karolína Indráčková je českou jedničkou, na poslední chvíli ji v nominaci doplnila i její sestra Anežka. Ta v patnácti letech bude nejmladší českou olympioničkou v Pekingu. „Já ještě před pár dny držela ségře palce, aby jí nominace vyšla, ani ve snu by mě nenapadlo, že poletím taky," žasla teenagerka bezprostředně po nominaci.

Když se o své cestě do Pekingu dozvěděla, zrovna byly obě sestry spolu, a tak mohly radost sdílet. „Taťka plánoval, že takhle budeme za čtyři roky na olympiádě. Nenapadlo ho, že to přijde už teď," usmívala se starší ze sourozenecké dvojice.

Přitom mladší Anežka, čerstvá mistryně republiky, měla paradoxně s pekingským můstkem více zkušeností z prosincového Kontinentálního poháru. „Ten můstek má jedinečný profil. Mírný nájezd, nelétá se tak vysoko, na pohled je pěkný," rozhlížela se Karolína po skokanském areálu. V trénincích jí svědčil, umisťovala se většinou v elitní dvacítce. „Bylo by to fajn i v závodě. Ale důležité bude se dostat do třicítky a skákat druhé kolo," přemítá.