Sochowicz měl loni na podzim vážnou nehodu při testování olympijské dráhy v Jen-čchingu. Nejlepší polský sáňkař narazil ve vysoké rychlosti do kovové bariéry, jež mu nečekaně blokovala trať, zlomil si levou kolenní čéšku a na pravé noze utrpěl řeznou ránu až ke kosti.

I když se zdálo, že to pro účastníka her v Pchjongčchangu bude znamenat konec nadějí na opětovný start pod pěti kruhy, o tři měsíce později je v ledovém korytu v Jen-čchingu zpět. "Dokázal jsem si, že nic není nemožné," citovala Sochowicze agentura AP.

Podle Mezinárodní sáňkařské federace za nehodu mohlo selhání lidského faktoru, protože Sochowicz narazil do zábrany, která měla být otevřená. "Nejprve jsem měl hrozný vztek na lidi, kteří mi ublížili, nakonec jsem si ale řekl, že to nikdo neudělal schválně. Chyby se stávají. Jsem tvrdý, vyrovnal jsem se s tím," uvedl.

Po nehodě Sochowicze čekal přísný rehabilitační režim. Několik dnů po operaci nemohl chodit, nezvládl ohnout levé koleno a rány na pravé noze potřebovaly čas na zahojení. "Můj příběh mohl skončit hned na místě nehody, nebo mohl mít šťastný konec. Nikdy bych si neodpustil, kdybych se o to nepokusil," řekl ke olympijské své misi.

Sochowicz stihl v sezoně odjet pouze závěrečný závod Světového poháru v lednu ve Svatém Mořici a vysloužil si nominaci do Pekingu. Ještě před návratem do ledového koryta navštívil v nemocnici v čínské metropoli lékaře, kterým poděkoval za péči a vyfotil se s nimi. Po dnešku má za sebou už šest tréninkových jízd a v sobotu odstartuje do olympijského závodu, který se pro něj před třemi měsíci zdál téměř ztracený.