Smutným hrdinou závodu byl Jarl Magnus Riiber. Hvězdný Nor se teprve v pondělí dostal po deseti dnech z izolace, kam musel po pozitivnímu testu na koronavirus po příletu do Pekingu a přišel kvůli tomu o závod na středním můstku. Úřadující trojnásobný vítěz Světového poháru a čtyřnásobný mistr světa vyhrál suverénně skokanskou část a do běhu vyrážel s náskokem 44 sekund. Většinu z něj ale ztratil už zhruba po dvou kilometrech na konci prvního okruhu, kdy vjel do špatného koridoru a musel se vracet. Poté se ještě držel ve vedoucí skupině, z ní ale dva kilometry před cílem odpadl a dojel vyčerpaný osmý.