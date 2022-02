„Špaček nesplňuje požadavek několika po sobě následujících negativních testů a kolísavé hodnoty zatím neumožňují, aby usednul na palubu nějakého letu do Číny. Covidová ruleta pro něj nevychází vůbec dobře.

S blížícím se začátkem olympijského turnaje (9. února) se rovněž zkracuje lhůta, do kdy lze ještě čekat. „Co vím, tak zatím nebyl trenéry stanoven nějaký definitivní termín," přiznává Zikmund. „U Michaela Špačka je problém i to, že už delší dobu nebyl na ledě. Obávali jsme se, že u někoho taková situace může nastat," říká generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

„Budeme Špačkovu situaci řešit i z Číny na denní bázi, ale na olympijském turnaji potřebujeme hráče v plné kondici," uvažuje Nedvěd, podle nějž je problém s variantou omikron, že se v těle drží dlouho. Své o tom ví i asistent kouče Jaroslav Špaček (jmenovec útočníka), jehož testy stále vykazují zbytkovou pozitivitu, byť trenér se subjektivně cítí dobře. Přesto musí zůstávat v izolaci. „Je to celé na prd," ohodnotil situaci s tím, že je těžké zůstat nad věci.

Místo aby reprezentanti řešili, jak se na olympiádu naladit, tak mají hlavní starost o výsledek testů. „Není to příjemný. Ani nevím, jestli existuje nějaký recept, jak zařídit, aby to šlo mimo nás. Ale snad to na prvním společném tréninku mužstva ve čtvrtek v Pekingu trochu pomine a budeme se soustředit už jen na hokej," uvažuje centr Tomáš Zohorna.