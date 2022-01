Životní sezona univerzála se zálibou v kybernetice. V čem Novákovi pomohl Bauer?

Vy už jste se v sezoně prosadil do elitní desítky ve sprintu i distančních závodech. Dá se říct, že podobných univerzálů ve špičce ubývá?

Trendem je specializace. Závodníci, kteří se zaměřují jen na sprint, jsou osvalení a trénují jen dynamiku. Na druhou stranu jsou tam lidi, jako byl Petter Northug a teď Klaebo nebo Bolšunov, kteří vyhrávají oboje. Nevíte, jestli se specializovat, nebo být trpělivý a půjde to.

Vy volíte druhou cestu?

Zatím jo. Mě baví jak sprinty, tak distance, nechtěl bych být zaměřený jen na jedno. I když příprava je odlišná, sprinteři mají víc posilovny, častěji trénují rychlost. A když je extra dlouhý trénink, třeba šest osm hodin, tak sprinteři ho nejdou a absolvují jen čtyři hodiny.

Zmínil jste se o legendárním Petteru Northugovi, kterého jste vždy uváděl jako svůj vzor. Právě díky jeho univerzalitě?

Určitě. Bylo úžasné, že vyhrával sprint i padesát kilometrů. V atletice je to nemožné, ale na lyžích záleží na technice, jak se umíte pohybovat, a pak můžete být i hodně rychlý.

Úzce spolupracujete s výrobcem svých lyží Salomon, kterému poskytujete i zpětnou vazbu. I to pomohlo k vašemu progresu?

Rozhodně vnímám posun. Opravili chyby a můžu podat výkon, jaký chci. Dávají mi hodně kvalitního materiálu, což dělá rozdíl. Jsme v kontaktu prakticky pořád. Přes léto, kdy jsme na ledovci, v lyžařském tunelu, i před sezonou, kdy děláme finální rozřazení lyží, což není u všech firem zdaleka obvyklé.

Po minulých hrách v Pchjongčchangu skončil Martin Jakš či Aleš Razým a vy jste se rázem v 21 letech stal jedničkou mužského týmu. Bylo to svazující?

Naštěstí v tomhle ohledu nebyl o náš sport takový mediální zájem, tak jsem to moc neřešil. Spíš bylo znát, že Aleš Razým mi dělal takového mentora v týmu, byl jsem rád pod jeho vedením. I předtím Lukáš Bauer přinášel motivaci pro celý tým, že tam je někdo úspěšný.

Michal Novák běh na lyžích Narozen: 26. 10. 1996 v Karlových Varech Bydliště: Nové Hamry Stav: svobodný Klub: Dukla Liberec Trenér: Vasil Husák Největší úspěchy: vicemistr světa do 23 let z Lahti 2019, 4. ve sprintu dvojic s Luďkem Šellerem na SP v Ulricehamnu 2021, 5. ve stíhačce na 15 km volně na SP v Ruce 2021, 5. na 15 km volně na SP v Lillehammeru 2021 Účast na ZOH: Pchjongčchang 2018 – 57. ve sprintu klasicky, 43. na 15 km volně, 9. ve štafetě na 4x 10 km

V reprezentaci jste se ale potkali krátce.

Jeden rok. Ale vědomí, že tam nejsme jen my mladí, co jsme jezdili víc vzadu, ale i někdo hodně dobrý, bylo důležité, abychom se netopili v té frustraci.

Bauer nyní trénuje polskou reprezentaci, jste v kontaktu?

Stává podél trati a hrozně fandí, i nám dává informace, to je super. Občas se vidíme na Božím Daru, párkrát jsem si zatrénoval i s Poláky, probíhá to přátelsky.

Sám jste se v minulosti zmiňoval o tom, že běžecké lyžování zažívá v Česku i ve světě úbytek pozornosti oproti minulým letům. Co by mu podle vás pomohlo?

Jednak aby nebyli Norové a Rusové tak suverénní a byla špička promíchanější. A možná ani program není tak zajímavý, že se pořád střídá 15 kilometrů a sprint. Taky kolikrát proti biatlonu jezdíme na delších okruzích, jedeme někam do lesa, kde nás nikdo nevidí. Mediálně je biatlon v Česku hodně v popředí, v televizi je pořád. Ale věřím, že když mají lidi rádi biatlon, mají rádi i běh na lyžích.

Sám si biatlon v televizi pustíte, když zrovna máte čas?

Podívám se rád a fandím našim. S pár z nich se znám, v létě se potkáme, oni nám i poskytují pás na kolečkové lyže v Jablonci nad Nisou. Někdy si i napíšeme třeba s Jessikou Jislovou, znám se taky s Michalem Krčmářem.

Zmínil jste se o rusko-norské dominanci, na druhou stranu bitvy Klaeba s Bolšunovem jsou kořením současných závodů. Ke komu z nich máte blíž?

Určitě je lepší, když tam jsou dva. Bolšunova jsem nedávno potkal v sauně, a jak Rusové jsou trochu odtažitější, překvapilo mě, že byl docela sympatický a choval se mile.

Co ho čeká do ZOH Možná už žádné závody. Do startu her byly v plánu dva Světové poháry, jenže ten víkendový ve francouzském Les Rousses byl kvůli koronaviru zrušen a poslední předolympijský díl SP ve slovinské Planici už plánovala česká reprezentace kvůli závěrečné přípravě na Peking vynechat. Rozhodnutí, jestli původní plány kvůli hrozící dlouhé závodní pauze nepřehodnotí, ještě nepadlo.

V čem má český tým ještě rezervy, co se týče zabezpečení, proti těmto velmocem?

O tom se ani moc nemluví mezi lyžaři, ale mají přístup k výzkumu a vývoji vosků. My máme k dispozici jen to, co je na trhu. Mají speciální oddělení lidí, kteří se starají o struktury lyží, zvlášť na velké akce si vezmou strukturovače a vyvíjejí struktury speciálně pro to místo.

Vy jste měl v týmu přezdívku Mr. Computer z doby, kdy jste se s vrcholovým sportem snažil skloubit studium kybernetiky. Zůstala vám?

Už mi tak skoro nikdo neříká. Při studiu jsem nedělal pořádně ani jedno a zůstat u obojího by bylo to nejhorší. Byl jsem mladý, měl ve sportu potenciál, který se snažím naplnit, a vzdělávám se sám. Baví mě umělá inteligence s aplikací do fyziky nebo kosmologie.

Kdy bude v akci v Pekingu? Měl by absolvovat všechny disciplíny. Jako první ho čeká třicetikilometrový skiatlon v neděli 6. února od 8.00 SEČ (v Pekingu je o sedm hodin více), v úterý 8. února se jede sprint volně s kvalifikací od 9.50 a vyřazovacími rozjížďkami od 11.55. V pátek 11. února je na programu od 8.00 patnáctka klasicky, o dva dny později ve stejný čas štafeta na 4x 10 km, ve středu 16. února klasický sprint dvojic se semifinále od 10.40 a finále půl hodiny po poledni. Program uzavře v sobotu 19. února od 7.00 padesátka s hromadným startem volně.

Skloubit běh na lyžích se studiem forenzní analýzy zvládla vaše sestra Petra, která také sbírala úspěchy. Letos jste překonal její šesté místo ze Světového poháru.

Pro mě v tom byla velký vzor, jak to zvládla. Na druhou stranu se to pak možná projevilo v lyžování, že není úplně na svém potenciálu. To její šesté místo z Lillehammeru si pamatuju, měla pak i super výsledky v Kanadě. Jeden z druhého jsme nadšení, když se nám daří, občas se povede absolvovat i společný trénink, ale jinak lyžování tolik neřešíme.

Co vás tedy kromě lyžování a kybernetiky dokáže zaujmout?