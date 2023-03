GLOSA: Plzeň ztratila své zbraně i štěstí. Situace s Bílkem je nejasná

Zmar, bezradnost, frustrace a k tomu ještě kopec smůly. Pro jarní výkony fotbalové Plzně bychom našli hodně výrazů, většinu z nich negativních. Viktoriány momentálně trápí to, co obhájce titulu zdobilo v minulé sezoně. A když vás ještě opustí jakákoliv štěstěna, je z toho nedělní prohra 1:2 s Bohemians, která byla asi odrazem všeho, co tým stále ještě hlavního trenéra Michala Bílka sužuje.