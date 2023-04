Ázerbájdžánci brali dva tituly

Mistrovství Evropy v zápase v Záhřebu: Muži - volný styl: Do 57 kg: 1. Rzazade (Ázer.), 2. Atli (Tur.). Do 65 kg: 1. Tevanjan (Arm.), 2. Naim (Bulh.). Do 70 kg: 1. Alijev (Ázer.), 2. Ramazanov (Bulh.). Do 79 kg: 1. Mychajlov (Ukr.), 2. Kujumtsidis (Řek.). Do 97 kg: 1. Matčarašvili (Gruz.), 2. Magomedov (Ázer.).

Reklama