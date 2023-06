Badmintonisté Švábíková a Louda postoupili na Evropských hrách ze skupiny

Badmintonisté Tereza Švábíková a Jan Louda postoupili na Evropských hrách v Krakově do vyřazovací fáze. Ondřej Král s Adamem Mendrekem na turnaji, který je zároveň mistrovstvím Evropy, ve čtyřhře do čtvrtfinálové fáze neprošli.

"Když jsem před začátkem turnaje viděla svou skupinu, tak jsem si říkala, že to je padesát na padesát. Mohlo to být horší, ale i mnohem těžší, věřila jsem v postup a jsem moc ráda, že se mi to i povedlo. Znamená to pro mě opravdu hodně, zvlášť po posledních turnajích, kde jsem prohrávala v prvních kolech vyrovnané zápasy s těžkými soupeřkami. Najednou jsem získala dva důležité zápasy a body do olympijské kvalifikace jsou skvělé," nechala se slyšet česká reprezentantka.