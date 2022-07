Běhny se vrátily! RunCzech jarní závody přitáhly hodně nováčků, říká Capalbo

Máte za sebou jarní část. Jak bylo náročné po letech odkladů kvůli pandemii všechno zorganizovat?

Velmi. Je potřeba doplnit, že půlmaratony se uskutečňují hned po maratonu v Praze, takže po akci roku musíme za krátkou dobu mobilizovat všechny síly. Jsem ale hrdý na to, že jsme všechno zvládli. A to navzdory tomu, že se dost významně obměnil organizační tým, kde máme plno nových mladých lidí. Radost mi dělá, že se až na pár drobností všechno zvládlo.

Co je pro vás měřítkem úspěchu?

Počet registrací na závod a pak celková energie a atmosféra, kterou na závodech vidím. Jsem u každého startu závodu a pak také u toho, kdy lidi dobíhají do cíle. Často si tam s nimi plácnu. Zároveň s běžci mluvím, což je někdy úžasné."

Jak to myslíte?

Protože naše půlmaratony jsou právě o osobních příbězích a překonávání individuálních limitů. Je neuvěřitelné se procházet cílem a vidět ve tvářích vyčerpání ale zároveň euforii. Je to naprosto jiná dimenze emocí. Třeba v Českých Budějovicích jsem mluvil s běžcem, který tam běžel už podesáté. Pro některé běžce jsou tyto závody hlavní sportovní událostí, na kterou celý rok trénují.

Foto: RunCzech Část sestavy elitních běžců pro půlmaraton: Abel Chipchumba, Peres Jepchirchirová, Edith Chelimová a Benard KimeliFoto : RunCzech

Takže to není tak zlé a lidé mají stále zájem o běhání a aktivní způsob života?

Oproti ročníkům před pandemii pozorujeme jen miniaturní propad, což nás těší. Teď jsme navíc otevřeli registraci na další ročníky a evidujeme velký zájem. Oproti minulosti ale pozoruji větší emoce v cíli. Pandemie přiměla zejména lidi ve středním věku se hýbat, běhat. A hodně nováčků se zúčastnilo našich půlmaratonů. O to silnější bylo vidět, když se objímali po doběhu s rodinou. To je na tom nejúžasnější a tohle mě nikdy nepřestane bavit.

Podle studií vaše akce přinášejí městům rozhýbání ekonomiky díky turistům. Podařilo se to také letos?

Rozhodně. Jsem v pravidelném kontaktu s místními politiky. Berou naše akce jako velký svátek. Vědí o tom, že do městského nebo krajského rozpočtu přináší RunCzech půlmaratony desítky milionů korun. Na to jsou vypracované studie. Sjíždí se do jejich měst běžci z celé republiky, ale také ze zahraničí. Dobře je to vidět třeba v zaplněných hotelech. K tomu mám jednu historku.

Jakou?

Recepční při rozhovoru s kolegou u snídaně povídala, že se do hotelu vrátily zase běhny. Zpočátku jsem nevěděl, co to slovo znamená, ale pak mi došlo, že tím nemyslí nějaké sprosté slovíčko, ale účastníky půlmaratonů. (smích) Jen je takto vtipně pojmenovala. Pro hotely a tento trh jsou naše akce důležitou událostí, což se potvrdilo také letos.

Očekáváte, že bude růst počet běžců na vašich závodech?