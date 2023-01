Biatlon oslnil nejvíc. Fotograf české reprezentace získal hlavní cenu

Výsledky byly oznámeny v prostorách Czech Photo Centre na pražských Nových Butovicích, kde zároveň probíhá výstava nejlepších snímků pořízených během posledních tří let, kdy se kvůli covidu soutěž nekonala. Výstava bude probíhat do 5. března, její součástí jsou i předchozí vítězné snímky a kolekce fotografií Jiřího Pekárka.

Soutěžní přehlídka je součástí oslav sta let Klubu sportovních novinářů, přihlásilo se do ní celkem dvaačtyřicet autorů s 501 fotografiemi. Předsedkyní poroty je děkanka Fakulty sociálních věd Alice Tejkalová, jejími členy fotografové Jaroslav Legner, Tomáš Vocelka, Martin Štěrba a Martin Salajka.

Dalšími oceněnými jsou Lukáš Kaboň z Deníku za fotku z ME fotbalistek do 19 let (Kolektivní sporty), Lukáš Chum z i-Motorsportu (Motorismus), Petr Slavík (Série) a Roman Vondrouš z ČTK (Sport a covid-19).