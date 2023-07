Bolest krku a náhlá smrt. Slavný kulturista zemřel v náručí své přítelkyně

"Mazlili jsme se v posteli, dal mi náhrdelník, který pro mě vyrobil, a najednou se to stalo... Všechno to bylo rychlé. Před třemi dny tvrdil, že ho nesmírně bolí krk. Pořádně jsme si neuvědomili, o co šlo, dokud nebylo pozdě," napsala na svém Instagramu přítelkyně Lindnera, Nicha. "Pokud jste ho znali jako já, tak víte, že byl ten nejúžasnější a nejhodnější člověk na světě," dodala.