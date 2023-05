Bravo! Krpálek vybojoval světové stříbro

Dvaadvacetiletý Ital Gennaro Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu, nepředstavoval na úvod příjemný los. Krpálek měl po minutě a půl už dvě varování, takže byl na hraně třetího trestu, který by pro něj znamenal konec zápasu. Za čtyři minuty duelu ani jeden z judistů nedokázal bodovat, i když se Krpálek snažil prosazovat v oblíbeném boji na zemi. Uspěl až v nastaveném čase. V první minutě "zlatého skóre" ho dostal na zem a díky držení získal ipon.

Ve čtvrtfinále Krpálek bojoval s Nurlychanem Šarchanem z Kazachstánu, který mu z cesty překvapivě odstranil šestinásobného medailistu z MS Varlama Lipartelianiho z Gruzie. V duelu se třiadvacetiletým judistou zkušený Čech zaútočil hned na začátku, udržel ho na zemi a po 44 sekundách mohl hlasitě oslavit vítězství. Nakonec to byl jeho jediný duel, který skončil v základní době.

Ten celý den nenechal soupeře bodovat. Neprosadil se ani mistr Evropy z roku 2019 Adamjan, který na cestě do finále porazil i světovou jedničku Ilju Sulamanidzeho z Gruzie. Taktická bitva dospěla po čtyřech minutách do "zlatého skóre", do něhož dvaatřicetiletý Čech vstupoval se dvěma tresty. K rozhodujícímu útoku se nedostal a naopak dostal po 58 sekundách další trest. Poprvé v kariéře tak ve finále seniorského MS neuspěl.