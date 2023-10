Českému sportu u politiků dál škodí i staré kauzy. Mrzí mě zobecňování, přiznává jeho šéf

První polovina příštího roku bude pro české sportovní fanoušky opravdu nabitá, připočtěme ještě třeba světový šampionát v cyklokrosu. Ale z pohledu rozdělování státních dotací není souběh tolika akcí ideální. Proto šéf Národní sportovní agentury do dalších let požaduje větší koordinaci kandidatur na vrcholné akce, aby se nesešly v tak krátkém časovém období.

Přitom se nabízí srovnání s kulturou, která z rozpočtu dostává zhruba dvouapůlnásobek peněz. „Mám ke kultuře obrovský respekt, vůbec by to neměla být soutěž. Ale podle mého názoru má pro společnost podobnou přidanou hodnotu. Ale má svého ministra a má výrazně vyšší rozpočet,“ porovnává Šebek.

„Kritéria jsou nastavena tak, že si nemyslím, že by tam nějaký velký sport nebyl. Ale dopředu jsme si řekli, že chceme mít prostor na dvě divoké karty, které by Rada Národní sportovní agentury mohla udělit. Pokud by se tam nedostal sport, který tu má tradici nebo budeme chtít podpořit jeho reprezentanty,“ přibližuje krok, který by v případě využití zřejmě rozpoutal značné diskuze.