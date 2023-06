Dojetí a burger na oslavu! Depresivní nálada se proměnila ve zlatou českou radost

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ „Já měl po individuálním semifinále depresivní nálady, ale dnes se to s každou disciplínou zlepšovalo a na konci to vyvrcholilo,“ spokojeně se usmíval Vlach. Na kontě už má i triumf ve Světovém poháru, Křenková mezi dospělými získala první zlato.

Závěrečná disciplína kombinující střelbu a běh je jeho doménou. „Já věděla, že Martin je tu nejlepší běžec, on je král téhle disciplíny. Když jsem viděla, jak vybíhá z první střelby druhý, tak jsem věděla, že by to mohlo být dobré. Celé mě to dojalo,“ přiznávala rodačka z Hořovic.