Judisté Zachová a Kopecký vypadli na MS v prvním kole

Zachová nenavázala na loňské sedmé místo, kterým v Taškentu ozdobila debut na MS. Tentokrát v kategorii do 63 kilogramů na úvod narazila na Inbal Šemešovou z Izraele. Nedovolila jí žádnou bodovanou techniku, ale sama se také neprosadila. Rozhodující okamžik přišel na začátku druhé minuty "zlatého skóre", kdy rozhodčí udělila oběma judistkám napomenutí. Pro Šemešovou bylo druhé, takže jí neuškodilo, naopak Zachová už měla před tím dvě varování a třetí penalizace pro ni znamenala konec zápasu i účinkování na šampionátu.

Dvacetiletého Kopeckého na úvod kategorie do 81 kilogramů čekal Timo Cavelius, který letos získal tři medaile na Grand Slamech. Český reprezentant mu vzdoroval přes pět minut, ale pak německý judista povedenou technikou zapsal ipon a zápas skončil.

Do šampionátu v Kataru už zasáhlo pět z osmi členů české výpravy. O jedinou výhru se postarala Tereza Bodnárová, která vypadla ve druhém kole kategorie do 48 kilogramů. Ve čtvrtek se bude prát v devadesátce olympionik David Klammert. V pátek je na programu kategorie do sta kilogramů s Martinem Bezděkem a především dvojnásobným olympijským šampionem Lukášem Krpálkem. Ten se ale krátce před odletem potýkal s nemocí, kvůli níž musel brát antibiotika.