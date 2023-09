Krádež rekordů? Mohl bych být rád, než mě taky vyřadí, reaguje český horolezec

Lze očekávat další pohyby v žebříčcích, někteří lezci z nich mohou být vyřazeni. Mnozí už nebudou mít šanci se do něj vrátit… Může to potkat i Jaroše, který se zdoláním Koruny Himálaje, všech čtrnácti světových osmitisícovek, pyšní od roku 2014. Tehdy to pro něj byl dárek k padesátinám. Byl patnáctý v pořadí, kterému se to povedlo bez podpory kyslíku.