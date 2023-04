Lotyš Suharevs získal titul do 73 kg

ME ve vzpírání v Jerevanu: Muži: Do 73 kg - dvojboj: 1. Suharevs (Lot.) 336 kg (trh 152 + nadhoz 184), 2. Sánchez (Šp.) 335 (150+185), 3. Zanni (It.) 335 (155+180). Trh: 1. Zanni 155, 2. Suharevs 152, 3. Andrejev (Bulh.) 151. Nadhoz: 1. Genc (Tur.) 186, 2. Sánchez 185, 3. Lang (Něm.) 185.

