Matelové na MS těsně unikla medaile ve čtyřhře

Na předchozím šampionátu v Houstonu vypadly ostřílené hráčky Matelová s Balážovou v osmifinále, na loňském ME v Mnichově společně potřetí došly do čtvrtfinále. Ve dvouhře Matelová v Durbanu jako jediná z českých stolních tenistů postoupila do druhého kola, v němž nestačila na Číňanku Wang Man-jü.