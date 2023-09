Mistrovství světa v zápase v Bělehradě

Muži - řecko-římský styl: Do 63 kg: 1. Abuladze (Gruz.), 2. Mammadov (Ázer.), 3. Basar (Tur.) a Tibilov (Srb.). Do 67 kg: 1. Orta (Kuba), 2. Jafarov (Ázer.), 3. Nemeš (Srb.) a Geraí (Írán). Do 87 kg: 1. Cengiz (Tur.), 2. Losonczi (Maď.), 3. Belenjuk (Ukr.) a Novikov (Bulh.).

