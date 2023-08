Moderní pětibojař Vlach postoupil z druhého místa do nedělního finále MS

Po semifinále Vlacha mrzel pokažený závěr základního šermířského kola. „Takže ze šermu, který by mě bez problému poslal do finále a mohl bych ušetřit síly, se stal šerm, se kterým teď ve finále sice jsem, ale budu někde na konci a budu to mít strašně daleko,“ uvedl Vlach v tiskové zprávě. „Můžou s tím zamíchat koně, zvlášť tady v Británii. Už jsem to tu jednou zažil, takže nic nevzdávám. Ale představoval jsem si ten šerm trochu lepší,“ dodal.