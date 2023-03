Moderní pětibojař Vlach zahájil sezonu třetím místem na SP v Káhiře

Pátý muž z olympijských her v Tokiu Vlach si vytvořil dobrou výchozí pozici už při čtvrtečním základním kole šermu. "To bylo, myslím, klíčové. Zašermoval jsem výrazně výš, než je můj dlouhodobý průměr. Díky tomu jsem pošetřil síly už v semifinále. Mohl jsem v dnešním bonusovém kole získat ještě pár vteřin navíc, ale bohužel jsem hned první zápas prohrál," uvedl v tiskové zprávě svazu Vlach, jenž v pátek svou semifinálovou skupinu vyhrál.

První finálovou disciplínu parkur zvládl Vlach čistě za plný počet bodů. "Koně tady byli překvapivě velmi kvalitní. U kluků vlastně nebyl žádný, který by to mohl někomu vyloženě zkazit," ocenil český reprezentační trenér Jakub Kučera.

Po parkuru byl Vlach šestý a po plavání vyrážel do kombinované disciplíny z osmé pozice se ztrátou 11 sekund na stupně vítězů. "Co se týče běhu, bylo to asi všechno v pořádku. Na střelbě jsem bohužel chyboval víc než předchozí dny. V situaci, kdy ti dva kluci přede mnou se žádných výrazných chyb nedopustili, to na ně zkrátka nestačilo," řekl Vlach, jenž předvedl nejrychlejší běžecký čas.