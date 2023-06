Moderní pětibojaři Toman a Lukeš vyhráli na juniorském ME závod štafet

Právě překážková dráha vynesla českou dvojici do čela, po úvodním šermu byli Toman s Lukešem třetí. "Naštěstí se nám povedlo najít způsob, jak to bezpečně přejít. Chvíli to tak nevypadalo, ale na rozdíl od jiných týmů jsme to zvládli a vybudovali si tam celkem solidní náskok," řekl Lukeš v nahrávce pro média. V závěrečném běhu se střelbou už Češi kontrolovali půlminutové vedení před Itálií a Německem.