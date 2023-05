MS v judu v Dauhá

Muži - do 60 kg: 1. Garrigos (Šp.), 2. Baratov (Uzb.), 3. Sardalašvili (Gruz.) a I Ha-rim (Korea), ...Pulkrábek (ČR) vyřazen v 1. kole. Ženy - do 48 kg: 1. Cunodaová (Jap.), 2. Boukliová (Fr.), 3. Kogaová (Jap.) a Scuttová (It.), ...Bodnárová (ČR) vyřazena v 2. kole.

