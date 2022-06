MS v Kataru? Nevím, kde se fotbaloví fanoušci budou bavit, líčí český squashista

Čeští fotbalisté se na letošní mistrovství světa do Kataru neprobojovali. Atmosféru v zemi, která bude hostit od druhé poloviny listopadu MS, si ale vychutnal jiný Čech, squashista Martin Švec. V Dauhá si zahrál turnaj PSA Challenger Tour, kde postoupil do druhého kola. „V ulicích bylo vidět spoustu dělníků, různé sochy a stavby připomínající světový šampionát nebo země, co se sem kvalifikovaly," popisoval elitní český squashista patřící do první stovky světového žebříčku.

Foto: Irena Vanišová Český squashista Martin Švec (ma snímku) si vyzkoušel, jak se hraje v Kataru.Foto : Irena Vanišová

Článek Na turnaji odehrál jeden z povedenějších zápasů, porazil Ammara Altamimiho z Kuvajtu a na akci s dotací 30 tisíc dolarů se dostal do druhého kola. Tam mu vystavil stopku Mexičan Lionel Cardenas, pozdější finalista. „Prohrál jsem, ale bylo to vyrovnané. Při troše štěstí byla i šance na výhru," neskrýval spokojenost Švec. Pro pořadatele turnaje měl jen slova chvály. „V Kataru peníze opravdu nejsou problém, všechno bylo na vysoké úrovni. Teploty venku neklesly za dobu mého pobytu pod 40 stupňů, nicméně na kurtech bylo příjemně," konstatoval squashista. Jedním dechem dodal, že je zvědavý, jak Katar na podzim ustojí nápor fotbalových fanoušků během MS. Anglie Protestovala i skupina zastupující LGBT. Fotbalisté Watfordu nebudou hrát proti Kataru „Co se týče ubytování a infrastruktury, tak to zvládnou. Hotelů a mrakodrapů je to fakt hodně. Ale vůbec nevím, jak bude vypadat noční život," poznamenal Švec. V Kataru je totiž zakázané pít alkohol na veřejnosti. „Nemyslím si, že sem přicestují fanoušci jenom na colu. Předpokládám, že nejspíš přijde nějaká výjimka, nebo se postaví velké fanouškovské zóny," přemýšlí nahlas. Squashista brněnské Viktorie má v plánu posouvat se světovým žebříčkem a výš. Aktuálně se drží velmi blízko svého maxima, kterým je 79. místo. „Velmi rád bych se pokusil do konce roku posunout ještě o pár míst výš. Tím pádem dostal více šancí zahrát si na větších turnajích," dodal Švec.

