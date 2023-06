Nečekaná podpora Čechů v cestě za medailí. Jejich kolegyně se proměnila v maskota!

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ „Medaili jsme hrozně chtěli, naštěstí je to aspoň stříbro,“ oddechl si Nymburský. Přívratský ve Vratislavi získal po bronzu ze vzduchovky a stříbru z malorážky svoji třetí medaili. „Ale dnes se mi finále nedařilo, měl jsem špatně udělanou polohu,“ vytkl si Přívratský, jenž střílel finále vestoje.

Čechy vedle stříbra mohl těšit i kvalifikační rekord Evropských her, který jim vzhledem ke konci této disciplíny už zůstane zřejmě napořád.

Ve finálové hale je podporovala jejich kolegyně Lucie Brázdová, na čemž by nebylo nic nezvyklého, jenže tentokrát vypadala poněkud jinak… Navlékla se totiž do kostýmu mločice Sandry, maskota Evropských her.