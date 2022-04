Nevídaná sbírka! Pět medailí muselo na cestě z Ria do Prahy do batohu

Zvládl jste vůbec všechny cenné kovy sbalit do zavazadel?

Všechny jsem dal do batohu, abych ušetřil kila v zavazadlech. Přece jen jako střelci toho vozíme hodně a jsme většinou v letadlech na limitu…

Tušil jste, že se vám může v Riu až takhle zadařit?

Netušil. Kdo by řekl, že počítal, že to takhle dopadne, asi by pěkně kecal. Tohle se přece jen běžně nestává, na lajně byla spousta skvělých střelců, stačí maličkost a nemusí se zadařit…

Konkurence byla v Brazílii kompletní?

Vzhledem k současné situaci nemůžou startovat Rusové a Bělorusové, i některé další státy závody vynechaly. Ale dělá mi radost, že finále byla dobře obsazená s kvalitními střelci, rozhodně jsem to nedostal zadarmo.

Která z medailí vám udělala největší radost? Individuální zlato z třípolohové malorážky?

Ta pro mě byla nejcennější. Měl jsem štěstí, že máme silný tým a měl jsem dobrou parťačku Lucku Brázdovou na mix, takže se mi zadařilo i v něm. Ve své první disciplíně vzduchovce jsem byl čtvrtý, tam mi medaile o kousek utekla, z čehož jsem byl trochu smutný, ale pak mi to další medaile vynahradily a měl jsem obrovskou radost.

Střílí se jinak v individuální disciplíně a týmové? Říká se, že sdílená radost je dvojitá.

Je to přesně tak. Při střelbě se stejně soustředíte na svou práci, ale v týmu víte, že na to nejste sami. A když je v kolektivu dobrá nálada, jako byla u nás, podpoří to dobré výsledky.

Závodili jste na olympijské střelnici z roku 2016? V jakém je stavu?

Ano, bylo to v olympijském komplexu, je pořád v pohodě. Tím, že v Riu bývá velká vlhkost, trochu se na ní podepsala, ale byl tam Světový pohár i v roce 2019, tak se ji snaží udržovat.

Střílel jste prakticky každý den, čas na prohlídku města nebyl?

Letěli jsme do Ria pár dnů předem kvůli aklimatizaci, abychom zvládli jet lag. Tak jsme se první den vypravili na Cukrovou homoli, to byl krásný výlet. A poslední den po závodech jsme vyrazili na pláž, což byla příjemná odměna po náročném programu. Jak na jižní polokouli končí léto, bylo příjemně teplo.

Jaký máte teď další střelecký program?

Za dva týdny kontrolní závody, z větších na přelomu června a července univerziáda v Číně, pak Světový pohár v Koreji. Jasným vrcholem bude na podzim mistrovství světa v Káhiře, odkud už se půjde kvalifikovat na olympiádu v Paříži.

Vy jste si odbyl olympijskou premiéru už vloni v Tokiu, co vám dala?

Byl to pro mě úplně jiný závod, než jaké jsem střílel předtím. Byl jsem moc rád, že jsem to mohl zažít, i když mě mrzelo, za jakých podmínek, kdy jsme ani neviděli nic z Japonska.

Teď vás čeká návrat ke studijním povinnostem na plzeňských právech?