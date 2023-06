Odstrčení střelci? Nejezdíme sbírat odznáčky, tvrdí čeští olympijští vítězové

Evropské hry odstartují příští týden v Krakově, jen střelci budou bojovat o medaile o 300 kilometrů dál ve Vratislavi. Na olympijských hrách je zase čekají soutěže v Chateauroux, které je podobně vzdáleno od centra dění v Paříži. Pro zástupce jednoho z nejúspěšnějších českých sportů to ale není nic, co by jim kazilo zážitek z velkých akcí.

Foto: ČOV/Barbora Reichová Jiří Lipták (vlevo) a David Kostelecký ukazují před cestou na Evropské hry na svá jména na mikině z limitované edice, na níž jsou jména českých olympijských vítězů.

„Na rovinu, jsme spíš okrajový sport, takže jsme rádi, že na olympijských hrách jsme," neskrývá olympijský vítěz z Tokia v trapu Jiří Lipták. Se svým soupeřem a velkým kamarádem Davidem Kosteleckým se potkal při fasování kolekce na Evropské hry v pražské Chuchli a oba olympijští šampioni se shodli, že střelcům klid vyhovuje. „Nejezdíme tam sbírat odznáčky a lítat po dalších sportovištích, chceme se soustředit na výkon, takže to může být ku prospěchu. Většinou jsme stejně zalezlí na pokoji a v ústraní," říká 41letý Lipták. Foto: ČOV/Barbora Reichová Sportovní střelci v disciplíně trap míří na Evropské hry, zleva David Kostelecký, Zina Hrdličková a Jiří Lipták. „Ani já na olympiádu nejezdil kvůli atmosféře. Nikdy jsem nebyl na slavnostním zahájení ani zakončení, i když tu možnost jsem měl. Samozřejmě je fajn se potkat s lidmi z jiných sportů, fandit si navzájem, ale v mých letech nehledám nějaké zážitky, spíš mi jde o výkon," usmívá se o sedm let starší Kostelecký, který pod pěti kruhy startoval už šestkrát. Do Polska vyrazí každý v odlišném termínu a situaci. Lipták jede jen na týmovou soutěž, neboť už olympijskou místenku pro příští rok vybojoval na loňském mistrovství Evropy. „A tak by bylo zbytečné zabírat místo někomu, kdo má šanci ho získat," vysvětluje Lipták, který se před měsícem blýskl triumfem na Světovém poháru v Káhiře. Kosteleckého doplní v individuálním závodě Vladimír Štěpán. „Teď se mi úplně nedaří, jak bych si představoval, tak jsem nohama na zemi," brzdí Kostelecký očekávání. „Jenže to David říká před každým velkým závodem a pak je schopný urvat medaili, to není nic nového," se smíchem si dobírá parťáka Lipták. Oba v Polsku čeká seznamování s novou střelnicí, kterou ve Vratislavi dokončili teprve minulý týden. „Máme asi pět výrobců vrhacích strojů a každému sedí jiná vrhačka. A pak záleží, jaké je pozadí střelnice, jestli tam jsou stromy… Většinou poznáte prvních pět terčů, jestli vám ta střelnice sedí, nebo ne," popisuje zlatý střelec z Pekingu Kostelecký.