Odvážné vzpěračky. Kvůli výročnímu kalendáři se svlékly do naha

„Jak se fotí vzpěračky? Focení aktů je velkým zásahem do soukromí, musíte je trošku naladit, aby se cítili pohodlně. Ten začátek je trochu pomalejší, ale pak už to jde," popisuje fotograf. „Baví mě ta jejich přeměna. Nejdřív nevědí, co od toho čekat a ostýchají se, ale za dvacet minut tady lítají nahé a převládá smích a pohoda."

Autorka projektu, neslyšící vzpěračka Julie Švecová, musela některé aktérky kalendáře trochu přemlouvat, aby do toho šly. „Nejdřív jsem to odmítla. Potom se mě ale Julča za nějakou dobu zeptala znovu, a když jsem viděla ty fotografie, které pořídily přede mnou, tak jsem si řekla, že to zvládnu a vystoupím ze své komfortní zóny," přiznává Kateřina Weinfurtová.

Jinak tomu bylo u několikanásobné mistryně ČR Pavlíny Šedé, ta byla rozhodnutá hned. „Říkala jsem si, že by to nemuselo být špatné. Že mi to asi problém nedělá. Ze začátku jsem se možná trošku styděla, ale během pár minut už to pro mě bylo přirozené."

Vzpěračky jsou krásné holky. Nevypadají chlapsky, a i když jsou silné, mají ženskou postavu. S tímhle poselstvím vychází kalendář každý rok. A stejně tak je tomu i u toho nejnovějšího.