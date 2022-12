Olympijský vítěz Krpálek se probojoval až do semifinále, pak ho zastavilo zranění

Judista Lukáš Krpálek se na Grand Slamu v Tokiu probojoval do semifinále kategorie nad 100 kilogramů, do kterého však kvůli zranění nenastoupil. Podle České televize se dvojnásobný olympijský vítěz rozhodl neriskovat zhoršení stavu třísel, s nimiž má problémy. David Pulkrábek skončil ve váze do 60 kilogramů sedmý.

Foto: Twitter Lukáš Krpálek na archivním snímku.Foto : Twitter

Článek Krpálek na konci října triumfoval v Abú Zabí, kde se dočkal vítězství na Grand Slamu po devíti letech. V Tokiu začal výhrou nad Mexičanem Sergiem del Solem a uspěl také v souboji s domácím Cubasou Takahašim. V semifinále českého mistra světa i Evropy čekal další Japonec Hjoga Ota, Krpálek se však rozhodl v soutěži nepokračovat. Také Pulkrábek si připsal v Tokiu dvě vítězství. V nejlehčí váze začal výhrou nad bronzovým medailistou z letošního evropského šampionátu Francouzem Cédricem Revolem. Pak si poradil i s Mongolem Tsogtem-Ochirem Bjambadžavem. Nad jeho síly pak byl Japonec Hajato Kondo a následně v opravách i Korejec I Ha-rim. Ostatní sporty Krpálek chybí v desítce Sportovce roku. Do top 10 se naopak dostala hvězda MMA