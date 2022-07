Harden se v NBA dohodl na pokračování ve Philadelphii za méně peněz

Její pokračování Harden nedávno na základě hráčské opce odmítl a vysvětlil to tím, že chce klubu poskytnout prostor k vylepšení hráčského kádru, aby tým mohl usilovat o titul. Jak uvedl web NBA, Harden si v podstatě o 30 procent snížil příjem pro nadcházející sezonu a klubu to při dodržení podmínek platového stropu umožnilo například angažovat zkušeného P.J. Tuckera a Danuela Housea.

ESPN story on James Harden, Sixers reaching a two-year, $68.6M deal. https://t.co/Lda4P5ZIc8

Trojnásobný nejlepší střelec NBA Harden přišel do Philadelphie v průběhu minulé sezony z Brooklynu, stihl za nový tým odehrát 21 utkání základní části s průměry 21 bodů, 10,5 asistence a 7,1 doskoku a postoupil s ním do druhého kola play off. Největší část kariéry strávil třetí hráč draftu z roku 2009 v Houstonu, v jehož dresu získal před čtyřmi lety ocenění MVP pro nejlepšího hráče soutěže, předtím působil v Oklahomě.