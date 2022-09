Pád na dno, slzy a zmar. Český silák odvrátil konec kariéry a je zpátky!

Největší motivace? Ještě před rokem by to bylo jen zlato a vítězství. To by teď bral samozřejmě taky, ale důležitější je pro Jiřího Tkadlčíka něco jiného. „Teď už je všechno navíc. Baví mě to, motivuje mě radost z toho sportu. To, že to vůbec můžu dělat, že se nevzdám. Že pořád jedu dál. Ta radost z toho poslední roky vymizela, teď je zpět," těší třiatřicetiletého siláka.