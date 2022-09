Pek zachránil šestý titul mistra republika posledním trikem. Chci na olympiádu, hlásí

Ve finále se jedou dvě pětačtyřiceti sekundové jízdy, kdy závodník dělá pět triků. Do konečného skóre se počítá lepší jízda a dva nejlepší triky. Pek první tři triky zkazil, nakonec ale přišlo velké finále jeho jízdy a dva poslední povedené triky. Následovala už jen vlna euforie a radosti.

Cítí jezdec větší stres, když musí předvést na poslední chvíli povedený trik?

Člověk by si to neměl připouštět v žádném sportu. Hlavně jsem se soustředil, abych zvládl čistě trik a nepřemýšlel jsem o tom, v jaké jsem situaci. A vyšlo to, takže to funguje. Každopádně mám velkou radost, že jsem se pošesté stal mistrem republiky. Trochu mě mrzí, že jsem ve druhé finálové jízdě pokazil jeden trik, který mě stál absolutní vítězství, ale i tak mám z českého titulu velkou radost, protože jsem splnil svůj cíl.

V Česku jste šestým triumfem vyrovnal výkon Maxe Habance. Ve finálové osmičce jste byl nejstarší, jak dlouho se dá jezdit na nejvyšší úrovni?

Skateboarding se celkově posouvá, dříve to bylo všechno více punkové. Teď se o sebe profesionální jezdci opravdu dobře starají. Tím pádem jde skejtovat déle. Myslím si, že dnešní éra těch nejlepších, třeba amerických skateboardistů, to dává na vrcholové úrovni skoro do čtyřicítky. Myslím si, že je vše hodně individuální a záleží, jak se kdo o sebe stará, a jakou má motivaci.

Vy motivaci máte. Olympiáda v Paříži začne za necelé dva roky. Jak bude probíhat kvalifikace?

Od příštího roku budou kvalifikační závody, ze kterých se budou sbírat body. Nejlepších 24 skaterů z celkového žebříčku pojede do Paříže. Klíčový bude rok 2023 a potom půlrok před olympiádou. Posledně to bylo tak, že kdo se umístil v nejlepší trojici na mistrovství světa, tak měl zajištěné místo na olympiádě. Takže se zdá, že ten klíč bude stejný.

Je pro vás start na olympiádě jasným cílem?

Do Tokia mi chybělo deset míst, což není tolik. Vzhledem k tomu, že na sobě neustále makám, budu doufat, že se mi to povede. Samozřejmě záleží na financích, jestli budu mít šanci objet všechny zásadní kvalifikační závody. Je to ekonomicky náročné, protože se jezdí po celém světě. A přece jen skateboarding ještě není sport, který by byl až tak dobře financovaný. Samozřejmě se ale budu snažit a dám do toho všechno, aby se mi to povedlo.

Jak vidíte budoucnost českého skateboardingu?