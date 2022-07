Pětibojaři Houška s Tůmou vybojovali na MS bronz ve štafetě

"Když jsme viděli soupisku, tak jsem se toho báli, protože ostatní týmy nasadily, na rozdíl od nás, celkem špičku. Říkali jsme si, že tu nemáme co ztratit, a šli jsme do toho s čistou hlavou. Nepřemýšleli jsme nad tím. Nakonec to vyšlo, tak jsme hrozně rádi," řekl Tůma v nahrávce pro média.