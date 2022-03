Pistolář Strnad byl na SP v Káhiře třetí v rychlopalbě

Strnad postoupil jako poslední, osmý do semifinálové fáze a tam ve své čtyřčlenné skupině nestačil jen na úřadujícího olympijského vítěze Jeana Quiquampoixe z Francie. Postoupil díky tomu do boje o pátou pohárovou medaili a první od stříbra ve finále SP v roce 2013. Do finále těsně neprošel, ale v souboji čtyř nejlepších střelců nechal za sebou slavného Němce Christiana Reitze, olympijského vítěze z Ria de Janeiro.