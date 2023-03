Po vynoření z ledové hlubiny plival krev. Český potápěč znovu posunul hranice

Měli ho jistit čtyři potápěči, ale kvůli technickým problémům jednoho z nich byli nakonec jen tři. Posledních patnáct metrů už Vencl zůstal sám. Po vynoření přihlížející vystrašila krev, kterou plival. "Před ponorem jsme řešili, jestli může dojít k poškození plic, což se může opravdu stát, ale naštěstí to nebyl tento případ. Zřejmě jsem si nějakým pohybem poškodil průdušnici, pravděpodobně se to stalo v hloubce 45 metrů. Nic mě nebolelo, a dokud jsem se nevynořil a nezačal plivat krev, nic jsem netušil," komentoval to Vencl, když nastupoval do sanitky. Po kontrole v nemocnici lékaři potvrdili, že se mu nestalo nic vážného.