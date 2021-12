Premiéra české hvězdičky skončila porážkou. I tak to byly pro mě malé Vánoce, přiznala

Do turnaje se dostala až jako náhradnice, radost to ale české hvězdičce neubralo. A dokonce ani nebyla nervozní, když se postavila silné protivnici z Francie. „Nervozita nebyla, spíš jsem měla velký respekt k soupeřce. Ellu Gálovou znám několik let a vím, že hraje velmi dobrý squash," konstatovala po utkání.

Turnaj si užívala od první do poslední chvíle. „Na turnaj jsem se moc těšila. Šla jsem do něj s cílem podat co nejlepší výkon, což se mi doufám podařilo. Zároveň vím, že je přede mnou dlouhá cesta k tomu abych mohla ve squashi něco dokázat," přiznala realisticky. „Každý dobrý výkon mě motivuje do další práce a jsou to pro mě malé Vánoce," usmála se.