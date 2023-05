První žena mezi muži. Baseballistka v dresu Bučovic píše historii

Dlouhé roky platilo na domácí scéně pravidlo, že pokud dívky překročily věk patnácti let a chtěly zůstat u pálkovacích sportů, tak musely hrát softball. To se letos změnilo, když Česká baseballová asociace umožnila ženám hrát i mužské soutěže. Bylo tak otázkou, kdy poprvé některá z nich dostane příležitost.

„Nikdy dopředu nevím, jestli nastoupím. Je to věc trenéra a já se to vždy dozvím až na místě," líčí Ventrubová v tiskové zprávě.

„Do jisté míry tam byla zdravá nervozita. V poslední době jsem kvůli nemoci moc netrénovala, tak jsem byla sama zvědavá, jak mi to půjde. Nakonec to dopadlo dobře. Myslím si ale, že to byl jeden z mých slabších výkonů a mám ještě na čem pracovat. Mám co zlepšovat," dodává ke svému prvnímu vystoupení na pálce.