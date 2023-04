Šéf světové gymnastiky je pro návrat Rusů a Bělorusů

Ruským a běloruským gymnastům, kteří nepodporují válku na Ukrajině, by měl být umožněn návrat do soutěží. V prohlášení na webu to uvedl předseda Mezinárodní gymnastické federace (FIG) Morinari Watanabe.

Foto: Profimedia.cz l předseda Mezinárodní gymnastické federace (FIG) Morinari Watanabe (vlevo) a prezident MOV Thomas Bach.

Článek Ruští a běloruští reprezentanti byli před rokem kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni z většiny sportovních soutěží. Nyní však Mezinárodní olympijský výbor ve snaze zajistit jim účast na hrách v Paříži doporučil jejich návrat v roli neutrálních sportovců. "Chápu postoj Ukrajiny a na politické úrovni ho podporuji. Ale sport se nesmí míchat s politikou. Sport musí hledat cestu k míru i v případě, že vlády a vojáci válčí," uvedl v prohlášení Watanabe, který nedávno Ukrajinu navštívil a setkal s jejími vrcholnými představiteli. "Prezident Volodymyr Zelenskyj chrání ukrajinský lid jako vlastní rodinu. Já zase musím chránit gymnasty z celého světa jako rodinu," řekl Watanabe. "Proto podporuji ukrajinské gymnasty a současně stojím i za ruskými a běloruskými gymnasty, kteří se války neúčastní," dodal japonský funkcionář. Tenis Tenis měl podle Šwiatekové ruské a běloruské hráče už vloni vyloučit z turnajů