Šermíř Alexander Choupenitch je potřetí Sokolem roku

"Ocenění si moc vážím a mám radost. Do Sokola jsem přišel jako sedmiletý kluk, v něm jsem začal šermovat a dodnes za Sokol Brno I závodím," řekl jeden z ambasadorů sokolské organizace Choupenitch. Železnou trofej sokola vážícího pět kilogramů od sochaře Jakuba Flejšara, jednoho z trenérů snowboardistky Evy Adamczykové, převzal z rukou baseballisty Martina Mužíka, hráče Sokola Hluboká, který se podílel na úspěšném vystoupení reprezentace na nedávném World Baseball Classic.

Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku se stal nejlepším trenérem roku. Zápasník volným stylem Matěj Mlčoch z Vítkovic byl vyhlášen nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let a sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je za loňský rok nejlepší sportovkyní do 18 let.